Abfüllanlage repariert : Karlsberg kann wieder normal produzieren

Homburg Eine vor zwei Wochen ausgefallene Abfüllanlage ist repariert. Die entstandenen Engpässe will die Brauerei nun rasch kompensieren.

In der kommenden Woche werden wieder alle Karlsberg-Produkte im Handel erhältlich sein. Das betonte am Mittwoch Karlsberg-Geschäftsführer Markus Meyer im Gespräch mit unserer Zeitung. Vor zwei Wochen wurde das Unternehmen trotz regelmäßiger Wartung vom Ausfall einer Produktionsanlage getroffen. Der entstandene Schaden konnte inzwischen behoben werden.

Meyer appelliert zugleich an die Karlsberg-Kunden, Leergut möglichst schnell wieder zurückzubringen. „Wir versuchen mit Hochdruck, das, was in den Regalen knapp geworden ist, wieder aufzufüllen. Je schneller Leergut zurückkommt, desto schneller können wir diese Lücken schließen.“ Karlsberg selbst verfüge generell über genug Leergut für eine Woche. Mehr Lagerkapazität könne man auf dem Hof nicht unterbringen. Zumal Leergut auch nicht sofort wieder frisch aufgefüllt in den Handel zurück gelange. Allein für die Kontrolle und mehrfache Reinigung der Flachen müsse man im Schnitt eine Woche einkalkulieren. „Wir investieren jeden Jahr einen Millionenbetrag in dieses Glas-Mehrwegsystem, das sehr gut, aber auch sehr aufwändig ist“, betont der Karlsberg-Geschäftsführer.