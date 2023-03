Keine Annahmestelle beim ZKE Wohin mit alten 3D-Drucken?

PLA ist kompostierbar. Allerdings nicht auf dem heimischen Komposthaufen, sondern in industriellen Kompostieranlagen. Der kommunale Entsorger ZKE betreibt zwar in Gersweiler eine Kompostieranlage, allerdings ausschließlich für Grünschnitt. „Auf saarländischen Kompostieranlagen für Bioabfall werden PLA Reste nicht angenommen da sie den Rotteprozess aufgrund längerer Abbauzeiten stören“, heißt es seitens des ZKE. In den ZKE-Wertstoffzentren werden 3D-Druck-Erzeugnisse als Restmüll oder Sperrgut entsorgt. In den gelben Sack oder die gelbe Tonne gehören die 3D-Drucke in der Regel nicht. Der ist nur für Verpackungen gedacht, klärt der Pressesprecher von „Der Grüne Punkt“, Norbert Völl, auf. Wer allerdings im Supermarkt ein Produkt kauft, dass in eine Verpackung aus PLA geschweißt ist, der muss diese wiederum im gelben Sack entsorgen.