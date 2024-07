Vereinbarkeit von Familie und Beruf Erste Jobmesse für Frauen in Saarbrücken: Diese Unternehmen suchen neue Mitarbeiterinnen

Schon kurz vor der offiziellen Eröffnung platzt das VHS-Zentrum am Saarbrücker Schloss am Dienstag aus allen Nähten. Mehr als 500 Frauen sind zur ersten regionalen Jobmesse für Frauen gekommen. Sie treffen auf 25 Unternehmen und neun Beratungsstellen. Veranstaltet wird die Jobbörse vom saarländischen Arbeitsministerium und der Bundesagentur für Arbeit, als Reaktion auf eine einfache Feststellung: Immer mehr Unternehmen suchen nach Personal, und immer mehr Frauen suchen nach Arbeitsstellen, also sollten Angebot und Nachfrage zusammengebracht werden. „Mit dieser Messe wollen wir dazu beitragen, dass diese Frauen in Kontakt mit potenziellen Arbeitgebern kommen. Es ist kein Termin beim Jobcenter, sondern in einem entspannten Rahmen: Die Besucherinnen gehen durch die Halle und entscheiden spontan, an welchem Stand sie sich näher erkundigen wollen und wo nicht“, erklärt Staatssekretärin Bettina Altesleben (SPD) und betont, dass das Saarland besonders betroffen sei: „2023 lag die Beschäftigungsquote bei den Frauen im Saarland bei rund 70,5 Prozent. Damit belegen wir bundesweit den 14. Platz.“ Und längst nicht alle Saarländerinnen arbeiten in Vollzeit. „50 Prozent der Frauen im Saarland arbeiten in Teilzeit, bei den Männern sind es nur 13 Prozent“, berichtet Benjamin Wehbring, Geschäftsführer operativ der Regionaldirektion Saarland/Rheinland-Pfalz der Arbeitsagentur. „Bei der Messe war es uns wichtig, nicht nur Unternehmen aus den Bereichen zu haben, in denen bereits viele Frauen arbeiten, wie zum Beispiel den sozialen Bereich, sondern auch neue Möglichkeiten aufzuzeigen“, meint er.