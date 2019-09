Rekord-Kurs : Mehr Nutzfahrzeuge zugelassen im Saarland

Saarbrücken Der Nutzfahrzeug-Markt im Saarland hat in den ersten acht Monaten von 2019 kräftig zugelegt. Plus 22,5 Prozent bei den Neuzulassungen und eine Steigerung von neun Prozent bei den gebrauchten Nutzfahrzeugen stehen in der Zwischenbilanz, wie der Kfz-Verband mitteilt.

