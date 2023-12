IHK-Prognose Düstere Aussichten für 2024 – Saar-Wirtschaft wird kaum wachsen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) des Saarlandes prognostiziert der Saar-Wirtschaft für das Jahr 2024 nur ein Mini-Wachstum – bestenfalls. Kostentreiber seien Herausforderungen durch ökonomische, ökologische und digitale Transformationen. Für Investitionen und Innovationen bleibe kaum Spielraum. Dadurch werde die internationale Wettbewerbsfähigkeit reduziert, so IHK-Präsident Hanno Dornseifer. „Unter diesen Bedingungen kann die Wirtschaft nicht aus ihrer anhaltenden Wachstumsschwäche herausfinden. Was es jetzt braucht, ist ein klares Signal des Aufbruchs durch einen grundlegenden Kurswechsel in der Wirtschafts- und Finanzpolitik.“