100 Jahre Kraftwerk Fenne in Völkllingen Ein Kraftwerk der Saar-Geschichte steht nun vor einer Zäsur – nicht zum ersten Mal

Das Energieland Saar mit Kohlekraftwerken in Fenne, Quierschied (Weiher III) und Bexbach sowie bis vor wenigen Jahren in Ensdorf gäbe es ohne die Kohle nicht. Das erste Kraftwerk am Standort Fenne, dessen Bau 1923 begann und das eine Leistung von 60 Megawatt (MW) hatte, wurde bereits 1924 fertiggestellt.