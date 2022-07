Liste des Fachmagazins „Rolling Pin“ : Drei saarländische Spitzenköche haben es unter die „100 Best Chefs Germany 2022“ geschafft

Graz/Saarbrücken Das Gastronomiefachmagazin „Rolling Pin“ hat eine von einer Fachjury zusammengestellte Liste mit den 100 besten Köchinnen und Köchen Deutschlands veröffentlicht. Darunter sind auch drei saarländische Spitzenköche. Nun können Branchenmitarbeiter für ihren Favoriten abstimmen.

Der Liste „100 Best Chefs Germany 2022“ des Gastronomiefachmagazins „Rolling Pin“ gehören aus dem Saarland Christian Bau (Victor’s Fine Dining by Christian Bau, Perl-Nennig), Klaus Erfort (Gästehaus Klaus Erfort, Saarbrücken) und Silio Del Fabro (Esplanade, Saarbrücken) an. Unter den besten 100 Köchinnen und Köchen befinden sich auch bekannte Gesichter aus dem Fernsehen wie Tim Raue oder Frank Rosin (Link zur kompletten Liste „100 Best Chefs Germany 2022“).