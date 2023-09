SZ-Serie „So klappt Tradition“ Winzer Ralf Petgen (66): „Der Saarländer trinkt heute saarländisch, wir haben die Franzosen verdrängt.“

Schloss Berg ist nicht weit, und man kommt nicht umhin, den ausladenden Gebäudekomplex in der Sehndorfer Ortsmitte mit dessen erstklassigem Ambiente in Verbindung zu bringen. Gleich zwei Straßenseiten nimmt das Weingut Petgen-Dahm ein; es ist wahrlich ein riesiges Schmuckkästchen, das sich Ralf und Brigitte Petgen-Dahm in den vergangenen 30 Jahren geschaffen haben. Das Wohnhaus ist als Vermarktungsort wichtig, zum (re)präsentieren und verkosten. Und gerne öffnen sie ihre Türen, man spürt, sie sind großzügige Gastgeber und auch: Exzellenz und Noblesse gehören zum Geschäft.