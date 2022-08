Weinreise in der Nachbarschaft : Winzer laden ein zu einer Weinreise entlang der Saar

Saarburg Der „Saar-Riesling­Sommer“ steht bevor: Am Samstag, 27., und Sonntag, 28. August, laden Spitzenweingüter zum großen Weinprobier-Event ein. Kanzem, Wiltingen, Ockfen, Ayl, Saarburg, Serrig – am unteren Lauf der Saar reihen sich bekannte Weinorte aneinander.

Rund 800 Hektar Weinberge, darunter so berühmte Lagen wie die Ayler Kupp, Saarburger Rausch, Bockstein und Scharzhofberger, werden an der Saar bewirtschaftet. Wichtigste Rebsorte ist der Riesling. Saar-Rieslinge zählen zu den begehrtesten und teuersten Weißweinen.

Ein Ausflug in die landschaftlich reizvolle Region südlich von Trier lässt sich Ende August hervorragend mit einem zwanglosen Besuch historischer Weingüter und moderner Vinotheken verbinden. Einige der besten Saar-Weingüter öffnen am 27. und 28. August ihre Tore und laden unter dem Titel „Saar-Riesling-Sommer“ zu einem gemeinsamen Verkostungswochenende ein.

Vor dem Wochenende lockt am Freitag, 26. August, ab 19 Uhr ein kulinarischer Auftakt ins Weingut Margarethenhof in Ayl. Ausgezeichnete Köche von Hamburg bis Reit im Winkl bereiten an der Saar zu Spitzenweinen der beteiligten Weingüter ein exklusives Fünf-Gänge-Menü. Achim Hack vom Relais & Châteaux Gut Steinbach aus Reit im Winkl, Philipp Sonnenschein aus Hamburg und Christoph Brandt mit den Fliegenden Köchen aus Kassel sorgen gemeinsam mit Jörg Linden von Linden’s Restaurant in Ayl für einen genussvollen Abend.

Am Samstag und Sonntag laden jeweils von 12 bis 18 Uhr an 15 Stationen von Serrig bis Konz-Filzen die Saarwinzer in ihren Vinotheken und Gärten gemeinsam mit Gast-Weingütern zur Weinreise ein. Die Besucher können an jeder der Stationen ihre Reise starten. Das Tagesticket kostet am Samstag 40 und am Sonntag 35 Euro, das Ticket für beide Tage gibt es für 55 Euro. Im Ticket inbegriffen sind ein Transfer zwischen den einzelnen Stationen und ein Kombi-Ticket für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs im Verkehrsverbund Region Trier (VRT).