Saarland : Verbraucherzentrale war nicht zu erreichen – was war geschehen?

Nicht zu erreichen: Am Donnerstagvormittag waren die Leitungen zur Verbraucherzentrale im Saarland gekappt. (Symbolbild) Foto: dpa/Fredrik Von Erichsen

Update Saarbrücken Wer am Donnerstagvormittag Hilfe bei der Verbraucherzentrale im Saarland suchte kam nicht durch. Die Berater waren technisch von der Außenwelt abgeschnitten.

Eine rasche Auskunft oder Terminvereinbarung am Telefon: Das war am Donnerstagvormittag, 27. Oktober, nicht drin. Und alternativ eine E-Mail verschicken, um rasch Antwort zu erhalten? Ebenfalls Fehlanzeige. Bei der Verbraucherzentrale im Saarland ging einige Stunden gar nichts. Die Berater waren für Konsumenten unerreichbar. Das bestätigt auf SZ-Anfrage Pressesprecherin Heike Ehl am Mittag.

Warum die Verbraucherzentrale nicht zu erreichen war

Was war geschehen? Nach ihren Angaben war es am Morgen zu einem Ausfall der Telekom-Verbindungen gekommen. So waren die Leitungen beim Anruf tot. Weder Telefone von außerhalb noch abgehende Gespräche waren möglich. Davon betroffen sollen auch die Internetverbindungen gewesen sein, was damit E-Mails ebenso unmöglich machte.

Gegen Mittag sei die Verbraucherzentrale wieder zu erreichen gewesen. Mails, die während des Ausfalls gesandt wurden, seien angekommen und würden sukzessive abgearbeitet.