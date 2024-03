Saar Talk zum FCS und zum Zustand des Ludwigsparks 1. FC Saarbrücken lehnt Beteiligung an Stadionausbau ab

Beteiligen am Stadionausbau will sich der 1. FC Saarbrücken aber auch trotz der bisher 6,65 Millionen Euro an Prämien aus dem DFB-Pokal nicht. „Wir haben unterhalb der zweiten Liga definitiv nicht die Möglichkeit, Kapitaldienst zu leisten“, sagt FCS-Schatzmeister Weller. Der Verein werde erst im Falle eines Aufstieges eventuell mit einer „Summe X“ in die Finanzierung des Stadionausbaus einsteigen. Das sei auch im Mietvertrag mit der Stadt so geregelt. Aktuell sei der FCS erstmals seit 20 Jahren finanziell gut aufgestellt. Investieren wolle man in Personal, einen Fanshop in der Innenstadt sowie in die Jugendarbeit.