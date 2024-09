In „Welt“-Kolumne „Beste Burger, den ich je gegessen habe“ – Sternekoch Christian Bau schwärmt von Burgerladen in der Region

Dreisternekoch Christian Bau ist Küchenchef im Restaurant Victor’s Fine Dining by Christian Bau in Perl-Nennig (Landkreis Merzig-Wadern). Der Starkoch schreibt regelmäßig für die „Welt“. In seiner jüngsten Kolumne schwärmt Bau von einem Burgerladen aus der Region. Eigentlich mache er um die einschlägig bekannten Fast-Food-Ketten einen großen Bogen, berichtet Bau in seiner Kolumne. Dass es gelegentlich dennoch zu einem Abstecher in ein Fast-Food-Restaurant kommt, kann auch der Sternekoch nicht leugnen. Beispielsweise, wenn sich nach einem Konzertbesuch in der Nacht doch noch ein „kleines Hüngerchen“ bemerkbar macht.