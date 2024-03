Lage der Kommunen „Was schlecht ist, kann nur besser werden“ – ein Besuch beim Krisenmanager der Kommunen

Aber wer soll diese gewährleisten? Die ganz unten auf der Verwaltungsleiter stehenden Kommunen verweisen auf „die da oben“. Zumal die Kommunen und Kreise zur Bewältigung vieler vor Ort umzusetzender Bundesvorgaben auch noch zusätzliches Personal rekrutieren müssen, was die nächste Verschuldungsspirale in Gang setze, so Spaniol. Gefragt, ob die Reform des vertikalen Finanzausgleichs – bei dem der Bund Leistungen vorgibt und die Kommunen sie schultern müssen – wirklich das einzige Allheilmittel ist und die Kommunen und Kreise sich nicht auch an die eigene Nase zu fassen hätten, geht Spaniol erst einmal in die Offensive und betont, dass es „bereits ganz viel interkommunale Zusammenarbeit“ gebe. Die so zu erzielenden Einspareffekte würden aber chronisch überschätzt. Als einen Grund nennt er Steuerauflagen: Für alle kommunalen Leistungen, die prinzipiell auch Private erbringen könnten, fiele künftig Umsatzsteuer an, was das fiskalische Potenzial von kommunalen Kooperationen mindere.