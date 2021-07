Wie sind Saarlands Impfzentren ausgelastet? : Nur zwei Prozent der Saarländer schwänzen ihre Impfung

Saarbrücken Auf Wunsch können Bürger im Saarland den Abstand zwischen den beiden Corona-Impfungen verkürzen. Bei Biontech-Pfizer sogar auf drei Wochen Abstand.

Auf gute Resonanz stoßen die am Montag eröffneten mobilen Impfstationen in Saarbrücken und Wadern. Ein Teil des Personals des Impfzentrums in den Messehallen, in der Regel fünf Personen, bringt jetzt in Saarbrücken sozusagen die Impfung zum Bürger. Vor der Europagalerie und dem Saar-Basar in Saarbrücken können sich Impfwillige spontan piksen lassen. Am Montag ließen sich vor der Eurogalerie 116 Bürger impfen, am Dienstag waren es 127. Zum Saar-Basar kamen am Montag 86 Impfwillige, am Dienstag 94. In Wadern im Haco-Einkaufzentrum wurden am Montag 125 Personen geimpft, am Dienstag 82. „Viele Patienten kommen auch deshalb, weil hier der Impfstoff von Johnson & Johnson verwendet wird, bei dem nur eine Impfung erforderlich ist“, erläutert Peter Thiel. „Das erleichtert in vielen Fällen die Urlaubsreise.“ In Wadern kommen noch andere Impfstoffe zum Einsatz. 14 Tage lang sind die drei mobilen Stationen jeweils von Montag bis Samstag vor Ort. Heute werden am Globus in Homburg, am Globus-Baumarkt in St. Wendel und am Ikea in Saarlouis mobile Impfstationen eingerichtet und 14 Tage lang ebenfalls von Montag bis Samstag jeweils von zwölf bis 17 Uhr betrieben.