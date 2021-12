Monika Bachmann zu SZ-“Hilf-Mit!“ : „Das ehrenamtliche Engagement ist unentbehrlich“ - Monika Bachmann lobt die "Hilf-Mit!"-Aktion der SZ

Sozialministerin Monika Bachmann betont die Wichtigkeit der sozialen Vereine im Saarland.

Das Saarland hat eine hohe Zahl an Vereinen in allen Bereichen, auch im Sozialen. Viele Menschen engagieren sich. Was zeichnet die Arbeit dieser Vereine aus?

MONIKA BACHMANN Das ehrenamtliche Engagement ist für den sozialen und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft unentbehrlich. Im Saarland war und ist die Bereitschaft, einander zu helfen, schon immer ausgesprochen groß. Wie wertvoll ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement ist, hat einmal mehr auch die Pandemie unter Beweis gestellt: Die Tafeln im Saarland, der Kältebus und Ingos kleine Kältehilfe sowie die vielen helfenden Hände an den Spendenzäunen haben sehr eindrucksvoll gezeigt, wie Menschen im Saarland anderen Menschen helfen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

BACHMANN Die Arbeit ist wertvoll, unersetzlich und nicht selbstverständlich. „Hilf-Mit!“ möchte ich hier für das Saarland besonders hervorheben. Seit fast einem halben Jahrhundert werden über ganz vielfältige Wege Spenden gesammelt, welche unmittelbar an Betroffene und besondere Projekte ausgezahlt werden. Auch als langjährige Kreisvorsitzende des DRK in Saarlouis blicke ich auf eine tolle Zusammenarbeit mit der „Hilf-Mit!“-Aktion. Ich möchte mich für das außerordentliche Engagement aller Beteiligten von Herzen bedanken.

Was wünschen Sie sich von den Saarländerinnen und Saarländern in den Bereichen, für die Ihr Ministeriums zuständig ist, für die Zukunft?

BACHMANN Ich wünsche mir, dass die Bereitschaft, Menschen in Not zu helfen, im Saarland auch weiterhin so groß bleibt, wie sie momentan ist. Dabei unterstützen wir engagierte Saarländerinnen und Saarländer gerne. Sie helfen mehrmals wöchentlich ihrer Nachbarin/ihrem Nachbar? Informieren Sie sich über die Option des registrierten Nachbarschaftshelfers. Sie planen ein Projekt, das Maßnahmen gegen die Vereinsamung von Seniorinnen und Senioren enthält? Mit unserer Förderrichtlinie Einsamkeit fördern wir Ihre Idee gerne. Unsere Förderangebote sind vielfältig, sprechen Sie uns an. Alle Informationen gibt es auf der Seite des Ministeriums