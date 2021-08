30 Prozent der Schüler im Saarland schon geimpft : Saar-Schulen melden hohe Disziplin bei Testpflicht

Die Schülerin einer Grundschule in Essen macht den Lolli-Test. Morgen wir im Saarland über ein Pilotprojekt an sechs Grundschulen entschieden. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Schulstart mit Testpflicht ohne Probleme, das melden die ersten Schulen bereits um 12 Uhr an die Schulaufsichts-Referate im Kultusministerium. Obwohl es am ersten Schultag für Eltern und Kinder doch einiges Neue zu beachten galt.

Der erste Schultag nach den Ferien – und schon wieder Veränderungen im Saarland. So herrscht nun doch wieder Maskenpflicht im Unterricht, zumindest in den ersten 14 Tagen. Ganz neu war aber vor allem, dass vor dem ersten Schulbesuch nun flächendeckend Schnelltests notwendig waren. Ausschließlich getestete Kinder, Begleiter und Lehrkräfte hatten überhaupt Zutritt in die Schulen. Doch das lief nach Auskunft des Kultusministeriums erfreulich problemlos.Schon am Vormittag seien durchgängig Positiv-Rückmeldungen eingegangen, sagt Ministeriumssprecher Lukas Münninghoff der Saarbrücker Zeitung. Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) schlussfolgerte daraus: „Wir haben heute eine grundlegend andere Situation als im vergangenen Schuljahr. Und ich sage ganz klar: Schulschließungen und Wechselunterricht sind für mich keine Option mehr.“

Wie war der Start organisiert? Sogenannte Selbstauskunft-Ausdrucke mussten von den Schülern mitgebracht werden, auf denen Eltern bescheinigten, ihr Kind getestet zu haben. Vor den Ferien waren dafür zwei Schnelltests-Kits pro Kind vertelt worden. Vorgelegt werden konnten gestern aber auch behördliche Zertifikate (Impfzentren, Apotheken). Wie viele Kinder tauchten ohne Test auf? Mit Zahlen sei erst am Nachmittag zu rechnen, erklärte der Pressechef des Kultusministeriums Lukas Münninghoff der Saarbrücker Zeitung. Er geht jedoch nicht von einer hohen Quote aus, sonst hätten die Schulen Probleme gemeldet. Die Schulen hätten zudem vorgesorgt, so Münninghoff. Vor-Ort-Schnelltests seien für alle möglich gewesen, die ungetestet erschienen seien. Wobei die Testpflicht in den Schulen natürlich auch durch Vorlage eines Impf- oder Genesenenzertifikats erfüllt werden konnte.

„Niemand wurde heimgeschickt“, so Münninghoff. Er ist überzeugt, dass das Modell der Selbstauskunft, das auf Vertrauensbasis beruht, funktioniert. Das hätten die guten Erfahrungen mit den älteren Schülern der Abschlussprüfungen vor den Ferien gezeigt. Generell, so Münninghoff, sei die Infektionsquote an den Schulen bisher nicht explodiert. „Vor den Ferien wurden von rund 120 000 Zuschauern etwa sieben Fälle durch Schnelltests herausgefischt“. Zudem steige die Zahl der über zwölfjährigen Kinder, die sich impfen ließen. Rund 20 Prozent seien es vor den Ferien gewesen, nun liege man über 30 Prozent, so Münninghoff. „Das ist eine gute Entwicklung.“

Zusätzlich werden, wie berichtet, bald Impfbusse an Schulen eingesetzt. Doch wie viele und wo genau, das entscheidet nicht das Kultusministerium, das sich mit diesem Vorschlag nach Reibereien mit dem Gesundheitsministerium (CDU) erst kurz vor Ferienende durchsetzte. Zuständig fürs mobile Impfen seien die Landkreise, sagt Münninghoff. Da die Entscheidung erst kurz zurückliege, habe man noch keine Rückmeldung.

Kultusministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) befürwortet den Einsatz von Impfbussen im Saarland. Entschieden darüber, wie viele und wo es sie geben wird, wird in den Landkreisen. Foto: BeckerBredel

Allgemein gilt: Kinder ab 14 Jahren aufwärts können sich ohne Begleitung und Einverständnis ihrer Eltern an der Schule impfen lassen, nachdem eine ärztliche Aufklärung im Impfbus stattgefunden hat. Der Arzt kann auch entscheiden, ob er nicht doch lieber noch mit den Eltern sprechen möchte. Kinder, die jünger sind, brauchen grundsätzlich eine elterliche Begleitung für eine Schul-Impfung.

Und wie geht es weiter mit der Corona-Sicherheit an Schulen? Die Schnelltest-Verordnung, die die Schulen bereits seit Monaten zum zweimaligen (Selbst-)Testen pro Woche von Personal und Schülern verpflichtet, wurde im Saarland vorerst nur noch für die ersten beiden Schulwochen verlängert. Laut Ministeriumssprecher soll diese Woche entschieden werden, ob die Testpflicht auch mittelfristig noch weiter besteht. Wenn ja, hält Münninghoff es für unstrittig, dass der Staat dann auch die Kosten übernehmen wird. Selbst dann, wenn ab 11. Oktober generell etwas anderes gilt, dann muss jeder Bürger für seine Tests selbst zahlen.