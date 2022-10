Saarbrücken : Vorerst keine Pflicht im Saarland – Bürger sollen freiwillig Maske tragen

Saarbrücken Die Landesregierung ruft dazu auf, öfter Maske zu tragen, sich zu testen und impfen zu lassen. Eine kommende Maskenpflicht ist nicht ausgeschlossen.

Die saarländische Landesregierung will die Corona-Maßnahmen zurzeit nicht verschärfen, sondern setzt auf Eigenverantwortung und Freiwilligkeit – schließt aber eine kommende Maskenpflicht nicht aus. Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) appellierte am Mittwoch bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz: „Wir alle haben es selbst in der Hand.“ Aus der Vergangenheit habe man „gelernt, dass die Regierung die schärfsten Regeln erlassen kann, wenn sie jedoch nicht oder nur halbherzig umgesetzt werden, dann können wir das pandemische Geschehen nicht verhindern“.