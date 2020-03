Saarbrücken Interne Stellenausschreibung für Nachfolge von Amtsinhaber Hugo Müller

Diese interne Stellenausschreibung sorgt in Reihen der Polizei für Gesprächsstoff. Das Innenministerium sucht unter den Polizei-Führungskräften den künftigen Vizepräsidenten des Landespolizeipräsidiums und damit den ständigen Vertreter von Präsident Norbert Rupp. Überraschend ist, dass die Stelle überhaupt ausgeschrieben wird. Der amtierende Vizepräsident Hugo Müller geht zum 1. Juni in den Ruhestand. Er steht mit Rupp seit November 2011 an der Spitze des Sicherheitsapparates. Rupp ist CDU-Mitglied, Müller, Ex- Landeschef der Gewerkschaft der Polizei, hat das SPD-Parteibuch. Bisher war erwartet worden, dass Müllers Nachfolger in Abstimmung mit der CDU/SPD-Regierungskoalition gekürt wird. Innenminister Klaus Bouillon (CDU) hat jetzt die Ausschreibung veranlasst: „Ich bin für die Bestenauslese.“