Brutaler Angriff auf SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke Saar-Politiker verurteilen Gewalttat als „Angriff auf die Demokratie“

Der 41-jährige Ecke war am Freitagabend in Dresden-Striesen beim Plakatieren angegriffen und durch Schläge und Tritte schwer verletzt worden. Er erlitt unter anderem Gesichtsverletzungen und befand sich am Sonntag noch zur stationären Behandlung im Krankenhaus. Ecke ist sächsischer Spitzenkandidat der SPD für die Europawahl. Auch ein 28-jähriger Wahlhelfer der Grünen wurde nahezu zeitgleich im selben Stadtteil beim Aufhängen von Plakaten angegriffen. In der Nacht zu Sonntag stellte sich in Dresden ein 17-Jähriger als mutmaßlicher Angreifer auf Ecke der Polizei. Am Sonntagabend teilten die Beamten auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit, der Tatverdächtige habe sich noch nicht zum Tatmotiv geäußert.