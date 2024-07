Bewirtung für kleine Runde über 20 000 Euro Saar-Politiker räumt Luxus-Dinner mit Windpark-Betrüger im Adlon ein

Zu Austern und Beluga-Kaviar wurden laut einem aktuellen Bericht des Nachrichtenportals Business Insider (BI) am 4. März 2020 in der Suite des mittlerweile verurteilten Windpark-Betrüger Hendrik Holt auch mehrere Flaschen Rotwein Saint Emilion Grand Cru des Jahrgangs 1939 (2800 Euro je Flasche) getrunken. Die Gesamtkosten der Bewirtung der kleinen Runde, die in der Hotelsuite von Holt stattfand, sollen mehr als 20 000 Euro betragen haben. Dabei war auch der saarländische Bundestagsabgeordnete Markus Uhl (CDU), der dies jetzt einräumte.