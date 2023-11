600 Betroffene im Saarland Saar-Pflegebeauftragter kritisiert Unterbringung junger Behinderter in Altenheimen

Im Saarland seien davon zurzeit rund 600 Personen betroffen. Weil es an Wohn- und Fördereinrichtungen für noch relativ junge behinderte Menschen fehlt, werden sie in Alten- und Pflegeheimen untergebracht. Die Betreuung und Versorgung in diesen Heimen sei jedoch auf alte, oft pflegebedürftige Bewohner zugeschnitten, weshalb die besonderen Bedürfnisse jüngerer behinderter Menschen in der Regel nicht berücksichtigt würden, sagte Bender.