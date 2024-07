Auszeichnung Zwei Award-Gewinner aus dem Kreis

Die gebürtige Ungarin war schon in ihrer Heimat eine leidenschaftliche Köchin und führte dort ein Restaurant. So finden sich auf der Speisekarte Rindergulasch, Gulaschsuppe oder Cordon bleu auf Kijevi-Art (mit Kräuterbutter gefüllt). Eine große Spezialität des Hauses sind generell die saisonalen Cordon-bleu-Variationen, die viele Gäste kennen und auch ins Gasthaus locken, wie zum Beispiel mit Spargel, Chili-Cheese, mit Bärlauch oder die ungarische Variante mit Letscho, Chorizo und Käse. Auch fleischlose Genießer werden in der Donauschenke fündig: „Wir haben ein veganes Schnitzel auf der Karte und einige vegetarische oder glutenfreie Gerichte, die nicht explizit auf der Karte stehen. Mein Team und ich sind sehr anpassungsfähig und gehen flexibel auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Gäste ein“, sagt die 57-jährige Inhaberin. Das schlägt sich in der Zufriedenheit der Gäste nieder.