Impressionen vom Zeltlager Über 500 junge Feuerwehrleute im Zeltlager

Der Sonntag stand im Zeichen von Ausflügen. Die Gruppen konnten zwischen Besuchen der Berufsfeuerwehr Saarbrücken, Triwo Zweibrücken, der Feuerwehr St. Ingbert-Mitte sowie den Zoos in Neunkirchen und Saarbrücken wählen. Am Nachmittag fand die „Zeit der offenen Zelte“ statt, zu der Eltern, Geschwister, Großeltern, Führungskräfte und Interessierte eingeladen waren. Auch Vertreterinnen und Vertreter der Feuerwehrverbände sowie Kommunalpolitikerinnen und -politiker waren anwesend. Im Rahmen eines offiziellen Programms mit Grußworten wurden Thomas Marx, Karsten Schmidt, Jürgen Krauß und Marco Martino für ihre langjährigen Verdienste mit der Ehrenspange der Jugendfeuerwehren im Saarpfalz-Kreis ausgezeichnet. Lisa Kiefer erhielt die Ehrenspange der saarländischen Jugendfeuerwehr in Silber. Der Abend klang mit Musik und guter Stimmung aus.