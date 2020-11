Zeitung macht Schule : So ist Schule im Corona-Modus

Mit Maske und Wolldecke im Unterricht: Die Klasse 7b des Saarpfalz-Gymnasiums in Homburg mit ihrem Deutschlehrer Eberhard Jung ist Partnerklasse bei „Zeitung macht Schule“. Hier schildern die Schüler ihre Eindrücke vom Schulalltag in Pandemiezeiten.

Annemarie Bär hat wenig Verständnis für das Hamstern von Toilettenpapier, Lebensmitteln und Medikamenten: „Ich finde es traurig, dass manche Menschen nur an sich denken, obwohl wir gerade jetzt zusammenhalten sollten.“ Während Ida Emich bemängelt, dass in überfüllten Schulbussen meist die Abstandsregeln nicht einzuhalten sind, beschreibt Joselin Noel in einem umfangreichen Text ihr „Gefühlschaos in Coronazeiten“ und fordert Eigenverantwortung von jedem. Mia Kelch kritisiert die Sorglosigkeit und Nachlässigkeit vieler Mitbürger beim Sicherheitsabstand und Maskentragen. Das Durchlüften des Klassensaals findet sie auch an kühleren Tagen sinnvoll. Um sich nicht zu erkälten, packt sie sich – wie einige Mitschülerinnen – kurzzeitig in eine dicke Wolldecke ein. Karolina Schwarz ist für die gute Ausstattung der Schule mit Seifen- und Desinfektionsspendern sehr dankbar. Majas Al Kadah hingegen kritisiert: „Bei den vielen Einbahnstraßenregelungen wegen Corona muss ich durchs halbe Schulgebäude laufen, um zur Toilette zu kommen, wobei der ganz normale Weg um einiges kürzer ist. Oft muss ich rennen, um rechtzeitig wieder im Unterricht zu sein. Trotz der Einschränkungen finde ich die Regeln aber richtig und notwendig.“ Er ist froh, in einer Demokratie leben zu dürfen, in der die Regierenden sich mit großer Fürsorge um die Menschen kümmern und helfen. Vor hundert Jahren während der Spanischen Grippe habe man davon nur träumen können. Sophie Stocker betont, dass trotz staatlicher Hilfen zahlreiche Berufstätige unter Arbeitslosigkeit oder Arbeitsüberlastung, Kurzarbeit, Geldproblemen, Schul- und Kitaschließungen leiden: „Die Corona-Pandemie hat das Leben vieler Arbeitnehmer auf den Kopf gestellt.“ Olivia H. Krawczuk klagt: „Ich bin in den Ferien immer in meiner zweiten Heimat Polen bei meinen Verwandten gewesen. In diesem Jahr kann ich aber leider nicht hin, weil es dort sehr schlimm ist mit Corona.“