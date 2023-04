Geschichten und Themen aus der Region Die „Saarpfalz“ hält Geschichte lebendig

Wer hätte gewusst, dass im keltischen Fürstinnengrab von Reinheim rote Korallen und Glasperlen aus dem Mittelmeer, Bernstein aus der Ostseegegend und Gegenstände, die enge Beziehungen in den etruskischen und griechischen Kulturraum bezeugen, gefunden wurden? Dass sich im Park von Schloss Karlsberg bei Homburg eine Menagerie, eine Tiersammlung, befand, die sich hinter den jenen des 18. Jahrhunderts von Kassel, Schwetzingen oder Wien keinesfalls verstecken musste und in der unter anderem ein Löwe, Vogel Strauß, Stachel- und Meerschweine, Affen, Pelikane, seltene Kasuare, Flamingos und Schildkröten gehalten wurden? Und dass für den Kirchheimer Hof bei Breitfurt 1848 im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen einem französischen Baron und einem Unternehmer eine Zwangsversteigerung angesetzt war? Dies und noch viel mehr erfahren alle Interessierten in der aktuellen Ausgabe der „Saarpfalz. Zeitschrift für Geschichte und Regionalkultur“, die zugleich ihr 40-jähriges Bestehen feiert.