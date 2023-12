Neue Wendung im Saarpfalz-Park Bexbach Zeichen für Utopion stehen auf Neustart

Die Geschichte des sogenannten Utopion-Geländes ist eine, die seit einigen Jahren viele Menschen in Bexbach beschäftigt. Was darf, was kann, was soll auf dem Areal des früheren Standortübungsplatzes der aufgegebenen Saarpfalz-Kaserne geschehen und was nicht. Die Realität ist, dass das Gelände seit geraumer Zeit auch Heimat von sogenannten Live-Rollenspielen ist (wir berichteten). Der englische Begriff für diese Spiele lautet „Larp“, also Live Action Role Play. Und genauso lautet der technische Begriff für das Gelände seitens der Bexbacher Verwaltung: „Abenteuer- und Freizeitgelände, Larp“.