Interview Matthias Seel Interesse an Nahwärme ist in Wolfersheim groß

In der Nachbargemeinde Breitfurt gab es vor wenigen Jahren den Versuch, ein Bioenergie-Dorf auf die Beine zu stellen. Weg von fossilen Brennstoffen, hin zu erneuerbarer Energie über ein Nahwärmenetz. Der Wunsch, in der Biosphäre zu einem energetischen Vorzeigeort zu werden, scheiterte. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf in Wolfersheim. Das Interesse ist groß.