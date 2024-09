Überraschendes Geschenk für die Pilzfreunde Saar-Pfalz Lebenswerk als Geschenk an die Pilzfreunde

Am Mittwochnachmittag war im Vereinsraum der Pilzfreunde Saar-Pfalz in der Schule am Kälberberg in Oberbexbach mächtig was los. Der weithin bekannte Pilzexperte Willi Marchina übergab offiziell an den Verein die Sammlung seiner in Gießharz eingegossenen Pilze. Diese Sammlung wird unter Mykologen und Pilzfreunden Deutschlands weithin geschätzt. Dementsprechend groß war auch der Bahnhof, denn Marchina gab nicht weniger als sein Lebenswerk an den Verein weiter.