Historische Betrachtung Blieskastels Der Bliesgau vor einem halben Jahrtausend

Mit dieser Position in Blieskastel betraut war in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts Hans Sulger. Er war seit 1546 verheiratet mit Anna von Franken (1514-1600) aus Saarbrücken. Zu seinem Eigentum gehörte ein Gehöft in Ommersheim auf der sogenannten Neumühle. Das Anwesen, das durch einen prächtigen Torbogen mit dem Wappen der Amtsperson geschmückt ist, ist nach wie vor als „Sulgerhof“ geläufig. Aus Feder des hohen Staatsdieners erhalten hat sich eine Beschreibung des Amtes Blieskastel aus dem Jahr 1553, in der detailliert festgehalten ist, wie es um diese Zeit in der Region aussah, oder welches Auskommen die Menschen in den einzelnen Ortschaften hatten. Auch ihre Rechte und Pflichten als leibeigene Untertanen des Trierer Kurfürsten sind darin festgehalten. Es war der St. Ingberter Chronist Wolfgang Krämer (1885-1972), der von 1924 an Zugriff zum Leyen-Archiv im schwäbischen Waal hatte, und der den Bericht des Amtmannes 1933 im Wortlaut zugänglich gemacht hat. Das Exposé von Hans Sulger im Original konnte er dabei nicht einsehen, es existierte wohl schon damals nicht mehr. Aber sein Stiefsohn und Nachfolger Simon Geratewohl fertigte eine Abschrift und versah sie mit eigenen Anmerkungen. Erstellt wurde das Dossier wohl aus finanziellen Gründen: Am 24. August 1553 nahm Johann II. von Isenburg, Kurfürst und Erzbischof von Trier, bei Graf Philipp II. von Nassau-Saarbrücken einen Kredit in Höhe von 6000 Goldgulden auf. Dafür verpfändete der Trierer das Amt Blieskastel bis zur „Wiederlösung“, also bis zur Rückzahlung der Schulden. Nominell blieben weite Teile des Bliesgaus zwar unter der Herrschaft des Kurfürsten von Trier, in der Realität aber hatten sie nun dem Saarbrücker Landesherrn zu huldigen und Abgaben zu entrichten. Erst 1634 wurden die alten Verhältnisse wieder hergestellt.