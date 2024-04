Legalisierung von Cannabis Das Cannabis-Gesetz gefällt vielen nicht

Ein großer Teil des Cannabis-Gesetzes des Bundes ist seit dem 1. April in Kraft. Cannabis wurde damit legal, Besitz und Anbau sowie der Konsum sind für Volljährige mit zahlreichen Vorgaben erlaubt. Kiffen im öffentlichen Raum ist unter anderem in Schulen, Sportstätten und in Sichtweite zu solchen Einrichtungen verboten. Zum 1. Juli 2024 werden nicht kommerzielle Anbauvereinigungen für Volljährige erlaubt. In denen dürfen bis zu 500 Mitglieder Cannabis gemeinschaftlich anbauen und untereinander zum Eigenkonsum abgeben – im Monat höchstens 50 Gramm je Mitglied.