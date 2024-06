Porträt Wie Markus Heitz aus Homburg zum Bestseller-Autor wurde

1816 ist das Jahr ohne Sommer. Kalt, dunkel, unwirtlich. In seine Villa am Genfer See lädt der Dichter Lord Byron Geistesverwandte ein und angeregt durch die besondere Atmosphäre beschließen sie, reihum Schauergeschichten zu verfassen und sich gegenseitig vorzulesen. Die Mitglieder jener Gruppe um Lord Byron und Mary Shelley, die sich in diesen Tagen literarisch dem Düsteren und Unheimlichen hingeben, gelten als frühe Boten der Gothic-Kultur.