Besondere vorweihnachtliche Feier in Kirkel Eine Mettenschicht an einem besonderen Ort

An weihnachtlichen Veranstaltungen mangelt es in diesen Tagen wahrlich nicht. Nikolaus- und Weihnachtsmärkte aller Orten, besinnliche Konzerte – wer möchte, der kann sich ohne Mühe in Stimmung fürs große Fest bringen. Im Reigen dieser vielen Möglichkeiten hat sich am Wochenende nun aber eine ganz besondere Veranstaltung präsentiert: die Mettenschicht am Pfälzerwald-Haus in Kirkel-Neuhäusel.