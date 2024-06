Paul-Florian Sucker ist zusammen mit drei Geschwistern in der Nähe von Frankfurt an der Oder aufgewachsen. Nach dem Abitur und dem Zivildienst begann er in Berlin ein Maschinenbaustudium. Da er seinen Eltern nicht auf der Tasche liegen wollte, jobbte er viel nebenbei. Darunter litt das Studium. Ein Professor erklärte ihm, dass seine Stärken wohl eher in der Praxis als in der Theorie liegen. Sucker folgte dem Rat des Hochschullehrers, schmiss das Studium und suchte sich einen Ausbildungsplatz als Kraftfahrzeugmechatroniker. Eine Lehrstelle fand er allerdings nur in St. Ingbert. Gemeinsam mit seiner Ehefrau packte er die Koffer und zog im August 2004 von Brandenburg ins Saarland. „Der Neuanfang hat wunderbar geklappt“, erzählt Sucker. Die beiden kauften sich ein Haus und bauten es um, 2006 wurde ihre Tochter geboren. Nach der Lehre arbeitete der Neu-Saarländer in einem Neunkircher Autohaus als Diagnosetechniker. Und die beruflichen Perspektiven waren gut, Sucker hatte eine Ausbildung zum Servicetechniker begonnen. Kurz vor der Corona-Pandemie entdeckte er dann seine Liebe zum Fahrradfahren wieder.