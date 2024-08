Erinnerung an das Grauen Wie der Erste Weltkrieg unsere Region traf

Auch die „Homburger Zeitung“, von der Ausgaben aus dieser Zeit im Stadtarchiv aufbewahrt werden, veröffentlichte derlei „Briefe in die Heimat“, die bisweilen von privaten Adressaten an das Blatt weitergegeben wurden. „In einem mörderischen Kugelregen mußte ich liegen bis abends neun Uhr, bis es dann endlich möglich ward, in der Dunkelheit die armen Verwundeten zurück zu schaffen. Von diesen schrecklichen Stunden kannst du dir kein Bild machen. Als ich schon eine Stunde verwundet dalag, platzte wiederum ungefähr zehn Meter von mir entfernt eine Granate, die mir jedoch keinen Schaden zufügte, nur mit einigem Dreck und Grund überdeckte sie mich. Aber von meinem Kameraden wurden einige getroffen und zum Teile verstümmelt. … So erging es mir an diesem Tag viermal. Schon morgens um acht Uhr explodierte die erste Granate in derselben Nähe wie diese vor mir, die mir aber beinahe das Gehör genommen hätte; bis Mittags hörte ich keinen Laut mehr …“, war in einem Brief zu lesen, der auf den 14. November 1914 datierte und der drei Wochen später in der Zeitung erschien.