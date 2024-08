Heimat & Geschichte Wie der Bergbau den Höcherberg veränderte

Die Region rund um den Höcherberg ist tief verwurzelt in der Geschichte des Kohlebergbaus. Auch Jahrzehnte nach der Schließung der letzten Grube prägen die Spuren dieser industriellen Vergangenheit die Landschaft und das Leben vor Ort. Alte Bergmannshäuser, Denkmäler und zeitgenössische Berichte erinnern an eine Zeit, in der die Kohleförderung das tägliche Leben dominierte.

19.08.2024 , 05:00 Uhr

Staunen über die fast städtische Straße in „Mittelbexbach“ mit dem Rathaus rechts: Über Dächer und Fahrbahn verläuft die Drahtseilbahn. Foto: Repro: Martin Baus

Von Martin Baus