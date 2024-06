Eisdielen leiden unter miesem Wetter Kalte Temperaturen und wenig Sonnenschein sorgen für weniger Umsatz in Homburger Eiscafés

Denn wenn das Eisgeschäft in dieser Saison so weiterlaufe, sei er froh, wenn er am Ende des Sommers bei null herauskomme. „Das Eisgeschäft läuft für mich vor allem im Frühling und Frühsommer. Wenn die Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad liegen. Also im März, April, Mai und Juni, wenn die Leute unterwegs sind.“ Falls der Juli und August nun doch noch besseres Wetter bringen, sei für ihn das Geschäft vermutlich trotzdem gelaufen. Denn „wenn es zu heiß wird, gehen die Menschen lieber ins Schwimmbad und holen sich dort ihr Eis am Stiel.“