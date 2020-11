19 neue Coronafälle im Saarpfalz-Kreis : Wieder deutlich weniger Neuinfektionen

Am Freitag wurden wieder weniger Corona-Neuinfektionen im Saarpfalz-Kreis gemeldet, allerdings stieg die Zahl der Krankenhauspatienten. Foto: dpa/Robert Michael

Homburg/Bexbach/Kirkel Nach dem Rekordhoch bei den Corona-Neuinfektionen im Saarpfalz-Kreis am Donnerstag, hat sich die Lage am Freitag etwas beruhigt. Von 19 Neuinfektionen berichtet das Gesundheitsamt, nachdem am Donnerstag 52 gemeldet worden waren.