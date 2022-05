Arbeitsmarkt im Saarpfalz-Kreis : Die Arbeitlosenzahl bleibt niedrig

Saarpfalz-Kreis Im April verzeichnete die Arbeitsagentur über 1900 offene Stellen im Saarpfalz-Kreis.

Im April wurden im Saarpfalz-Kreis insgesamt 3264 Arbeitslose gezählt. Das geht aus dem Arbeitsmarktbericht für den Vormonat hervor, den die Agentur für Arbeit an diesem Dienstag vorgelegt hat. Die Zahl ist dem Menschen ohne Job gegenüber dem Vormonat um 31 Personen beziehungsweise 0,9 Prozent zurückgegangen. „Der Erholungskurs auf dem Arbeitsmarkt setzt sich fort und bietet gute Chancen für viele Arbeitsuchende. Von dieser Entwicklung profitieren auch Menschen, die schon längere Zeit auf Jobsuche sind“, erläuterte Madeleine Seidel, Chefin der Agentur für Arbeit Saarland. „Wir werben dafür, dass Betriebe und Unternehmen, die Fachkräfte suchen, auch jene mit in die Personalauswahl einzubeziehen, die auf den ersten Blick nicht alle Anforderungen erfüllen“, so Seidel.