Jahresrückblick Homburg : Weiter Streit wegen Anschlüssen an Autobahn A 6

Homburg (pn) Die beiden geplanten großen Autobahn-Projekte an der A 6 erregen weiterhin die Gemüter. Derweil laufen am bestehenden Autobahnanschluss Homburg/Bexbach seit Spätsommer die Vorbereitungen für die so genannte Drei-Ohren-Lösung.

Geht es an dieser Stelle also bereits an die Umsetzung, ist der geplante neue Autobahnanschluss zur A 6 auf der anderen Seite von Reiskirchen noch in weiter Ferne. Da streitet man sich derzeit noch darüber, welche Anschlussvariante denn die bessere wäre. Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) bevorzugt Variante 1, die direkt an die bestehende Erbach-Umgehung angeschlossen wäre. Der Homburger Stadtrat möchte aber Variante 2 durch den Erbacher Wald. Derzeit wird nicht weitergeplant. Erst will der LfS klären, welche Variante am Ende vom Bund den Vorzug bekommen wird und dann auch Chancen hätte, umgesetzt zu werden.