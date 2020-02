Kostenpflichtiger Inhalt: Hochwasser : Weiter stellenweise „Land unter“ in Einöd, Limbach und Bexbach

Foto: Jennifer Klein

Homburg/Bexbach/Kirkel Weitgehend unverändert ist die Hochwasserlage im Umkreis von Homburg. Nach wie vor herrscht teils „Land unter“, so an der Blies in Limbach, die stellenweise über die Ufer getreten ist und in Einöd.

Der Pegel am Messpunkt Schwarzbach bei Einöd, der am Montagvormittag noch bei 419 Zentimeter gelegen hatte, stieg im Laufe des Montags auf 433 Zentimeter am Abend, am Dienstagvormittag lag er bei 445 Zentimeter. Das Hochwassermeldezentrum (HMZ) Saarland, das das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) betreibt, verzeichnete ein „mittleres Hochwasser“. Die Landstraße L 212 zwischen Einöd-Ingweiler und Wörschweiler ist nach wie vor gesperrt, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Sonst sei die Hochwasserlage generell „entspannt“.

Für Dienstag sind bei wechselnder Bewölkung zum Mittag aufkommende Schauer vorausgesagt, im weiteren Tagesverlauf teils als Graupelgewitter. Oberhalb etwa 400 Meter Schneeschauer, dabei kurzzeitig Glättegefahr. Frischer Wind, zeitweise starke bis stürmische Böen, besonders bei Schauern oder Gewittern. In der Nacht zum Mittwoch sollen dann die Schauer nachlassen.

Der aktuelle Hochwasserlagebericht ist auch im Internet einzusehen: