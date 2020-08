Storchenparadies : Weißstörche sind weiter im Aufwind

Beeden Jede Menge Storchennachwuchs gab es dieses Jahr. Derzeit sammeln sich die Tiere für den anstehenden Flug nach Süden.

Beeden ist die „Storchenhauptstadt“ des Landes, könnte man sagen: Drei Brutpaare haben hier im Beeder Biotop ihre Heimat gefunden, drei von insgesamt elf Brutpaaren im Saarpfalz-Kreis. Zwei weitere sind in Webenheim ansässig, je eins in Limbach, Reinheim, Einöd, Ingweiler, Altheim und Blieskastel, berichtet Christoph Braunberger von der Nabu-Storchen-AG.

Dass sich die schwarz-weiß gefiederten Vögel hier im Kreis so wohlfühlen, liegt wohl auch daran, dass sie in den Bliesauen sozusagen einen üppig gedeckten Tisch vorfinden, reichlich Wiesenflächen und genügend Wasser. Und das „Wohnungsangebot“ in der Region ist offensichtlich gut: 14 künstliche Horste hat die Storchen-AG des Nabu aufgestellt, meist ehemalige Hochspannungsmasten, die umgerüstet wurden, sagt Christoph Braunberger. Die Horste werden gern angenommen, meist kehren die Tiere zum Brüten an ihren einmal angestammten Platz zurück.