Mit dem Weinfest in den Herbst Ein Weinfest – ruhig und entspannend

Wenn es auf den Wegen zur und von der Klosterruine Wörschweiler so richtig eng wird, dann ist wieder Weinfestzeit hoch auf dem Klosterberg. So war es auch am Dienstag, dem Tag der deutschen Einheit. Dieser Feiertag ist traditionell der Termin, an dem der Förderverein der Klosterruine und die Stiftung zum großen Umtrunk inmitten der historischen Ruine einladen. Und dann ist das oben richtig was los.