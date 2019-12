Weihnachtsmärkte auf einen Blick : Stimmungsvoll in Richtung Weihnachten

Stimmungsvolles Ambiente. Vorweihnacht in der Gustavsburg in Jägersburg. Foto: Thorsten Wolf

Homburg/Bexbach/Kirkel Die Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region befinden sich fast schon wieder auf der Zielgerade. Ein kleiner Überblick.

Das dritte Adventswochenende steht vor der Tür. Die Vorweihnachtszeit steuert auf ihren Höhepunkt zu. Natürlich gehört ein Bummel über den Weihnachtsmarkt dazu wie Kugeln zum Christbaum. Auch an den beiden kommenden Wochenenden gibt es noch Gelegenheit dazu, über die kleineren und großen Märkte zu bummeln. Wir veröffentlichen die Termine, so weit sie uns gemeldet wurden:

Homburg-Innenstadt: Noch bis 30. Dezember öffnet das Homburger Weihnachtsdorf auf dem Christian-Weber-Platz seine Pforten. Viele Stände, ein Unterhaltungs- und Musikprogramm und als besondere Attraktion die Eisarena warten auf die Besucher. Öffnungszeiten sind Montag bis Mittwoch 11 bis 21 Uhr, Donnerstag bis Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 20 Uhr.

Einöd: Von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember, ist Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz Einöd.

Kirrberg: An diesem Wochenende, 14. und 15. Dezember, ist der Weihnachtsmarkt in Kirrberg, auf dem Schulhof der Grundschule.

Beeden: Gerhard Wagner und Beeder Vereine laden auch in diesem Jahr zum Beeder Weihnachtsmarkt ein. Er findet am Samstag vor dem dritten Advent, 14. Dezember, zum 19. Mal statt und wird, wie es schon Tradition ist, am Neuen Schulhaus in Beeden, vor dem Hasenheim, veranstaltet. Der Weihnachtsmarkt beginnt samstags um 16 Uhr.

Jägersburg: Am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Dezember, ist der Weihnachtsmarkt im idyllischen Innenhof der Gustavsburg geöffnet. Die teilnehmenden Vereine haben wieder ein ausgezeichnetes kulinarisches Angebot vorbereitet. Es gibt auch ein Bühnenprogramm. Gleichzeitig läuft in der Burg wieder eine interessante Ausstellung – diesmal werden seltene historische Fotos und Postkarten gezeigt.

Bruchhof-Sanddorf: Am kommenden Samstag, 14. Dezember, findet auf Gut Königsbruch in Bruchhof-Sanddorf erstmalig ein Weihnachtsmarkt statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung mit Weihnachtsbaumverkauf, Kunsthandwerkermarkt und Konzert präsentiert die Stiftung Schriftkultur in ihren Räumen einen kalligrafischen Weihnachtsmarkt. Katharina Pieper und zehn weitere Aussteller bieten weihnachtliche Papierobjekte, Bücher, Karten, kalligrafische Originale, Aquarelle, Füllfederhalter, Schreibobjekte, Tinten, Papiere, künstlerisch beschriftete Schirme, Geschirrtücher und weitere erlesene Geschenke rund um die Kunst des schönen Schreibens zum Verkauf an, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters. Im weihnachtlich geschmückten Ambiente von Gut Königsbruch, das seit vergangenem Jahr in frisch renovierter spätbarocker Schönheit erstrahlt, kann der Stress des vorweihnachtlichen Alltags vergessen und in die künstlerische Atmosphäre der Kultur des Schreibens eingetaucht werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Weihnachtsmarkt ist am kommenden Samstag, 14. Dezember, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Frankenholz: Am Samstag, 14. Dezember, findet in Frankenholz das vorweihnachtliche Turmblasen statt, wie die Katholische Gemeinde St. Josef Frankenholz mitteilt. Nach der Vorabendmesse, die um 17 Uhr in der Kirche St. Josef beginnt, werden Trompetenklänge der Bläsergruppe des Musikvereins Münchwies erschallen. Gesanglich wird das Turmblasen umrahmt vom Katholischen Kirchenchor. Im Anschluss werden im Rahmen eines Adventsmarktes im Pfarrgarten neben dem Pfarrhaus in vorweihnachtlicher Atmosphäre Glühwein, Kinderpunsch, Bratwürste und Josefs-Burger angeboten.

Oberbexbach: Auch in Oberbexbach wird Weihnachtsmarkt gefeiert. Zwölf Vereine und Organisationen sind beteiltigt, werden hier ihre schön geschmückten Stände an der Grundschule am Kälberberg aufbauen. Eröffnet wird der Markt am Freitag, 13. Dezember, um 16.30 Uhr von Ortsvorsteher Stefan Schmelzer, dem Nikolaus und Knecht Ruprecht. Auch ein Bühnenprogramm ist geplant. Am Samstag, 14. Dezember, geht es beim Weihnachtsmarkt um 14 Uhr mit der Bescherung der Erstklässler los, danach gibt es wieder Darbietungen auf der Bühne. Der Erlös des Marktes geht an die Jugendabteilungen der Oberbexbacher Vereine, an die Kindergärten sowie die Grundschule. Parkplätze gibt es rund um die katholische Kirche, am Rathaus II und in der Ortsmitte.

Oberbexbach: Am Freitag und Samstag, 20./21. Dezember, findet jeweils ab 16 Uhr die mittlerweile 17. Auflage des karitativen Weihnachtsmarktes am Stockwäldchen in Oberbexbach statt. Der Erlös der Veranstaltung kommt den beiden Vereinen Elterninitiative krebskranker Kinder und Mukoviszidose zugute. Der Weihnachtsmann hat sich für beide Tage um 18 Uhr angekündigt – und zwar auf dem Schlitten und mit Ponys. Auf die kleineren Besucher wartet eine Kinderbetreuung mit Malen, Basteln und vielem mehr. An beiden Tagen wird Live-Musik angeboten. Die Veranstalter lassen ihre Buden open end geöffnet und hoffen auf viele Besucher. Insgesamt sind zehn Verkaufsstände aufgebaut. Mittlerweile gibt es 130 Helfer, die sich alle ehrenamtlich für die gute Sache einsetzen. Im vergangenen Jahr waren über 60 000 Euro erwirtschaftet worden.

Kleinottweiler: Weihnachtsmarkt in Kleinottweiler am Sport- und Kulturheim am 21. Dezember.

Solche Bilder des lebendigen Krippenspiels zeichnen mit ihrem malerischen Charakter die Kirkeler Burgweynacht seit Jahren aus. Foto: Thorsten Wolf