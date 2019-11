Weihnachtsmärkte auf einen Blick : Stimmungsvoll in die Weihnachtszeit

Stimmungsvolles Ambiente. Vorweihnacht in der Gustavsburg in Jägersburg. Foto: Thorsten Wolf

Homburg/Bexbach/Kirkel Viele Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region finden schon an diesem Wochenende statt.

Zur Vorweihnachtszeit gehört ein Bummel über den Weihnachtsmarkt wie Kugeln zum Christbaum. Reichlich Gelegenheit dazu gibt es auf den zahlreichen kleinen und großen Märkten. Wir veröffentlichen die Termine, soweit sie uns gemeldet wurden.

Homburg-Innenstadt: Der Nikolausmarkt beginnt am Freitag, 29. November auf dem historischen Marktplatz. Verbunden ist die Eröffnung mit einer langen Einkaufsnacht bis 21 Uhr und einem verkaufsoffenem Sonntag am 1. Dezember. Geöffnet ist der Homburger Nikolaus-Markt bis zum 8. Dezember.

Vom 8. bis 30. Dezember öffnet das Homburger Weihnachtsdorf seine Pforten. Viele Stände, ein Unterhaltungs- und Musikprogramm programm und als besondere Attraktion die Eisarena warten auf die besucher. Öffnungszeiten sind Montag bis Mittwoch 11 bis 21 Uhr, Donenrstag bis Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 20 Uhr.

Die Jugendlichen aus dem Christlichen Jugenddorf Homburg verkaufen und zeigen auf dem Adventsmarkt im CJD in Schwarzenbach am Freitag vor dem ersten Advent, 29. November, ab 11 Uhr, was sie in den Werkstätten alles hergestellt haben. Ein stimmungsvolles musikalisches Rahmenprogramm, der Nikolausbesuch und ein Kinderprogramm sind angekündigt.

Am Samstag, 30. November, öffnen die Malteser Homburg von 10 bis 17 Uhr ihre Türen und laden alle Interessierten zum Adventsbasar in die Dienststelle in der Schwesternhausstraße 4 ein. Zwischen 14.30 und 17 kommt der Nikolaus.

Zum Weihnachtsmarkt lädt das Tierheim Homburg am Samstag und Sonntag, 30. November und 1. Dezember, ein. Von 11 bis 17.30 Uhr kann man hier vorbeikommen. Es wird einen Flohmarkt, einen Bastelmarkt, sowie einen Büchermarkt geben. Auch der Nikolaus kommt vorbei.

Die Gemeinschaftsschule Neue Sandrennbahn freut sich zusammen mit ihren Gästen auf den traditionellen Adventsmarkt am Samstag, 30. November, von 10 bis 14 Uhr. Es warten Bastelarbeiten, köstliche Weihnachtsbäckerei, Leckeres zum Mittagessen und ein buntes weihnachtliches Programm.

Reiskirchen: Der Reiskircher Bürgerverein lädt für 30. November und 1. Dezember zu seinem traditionellen Adventsmarkt auf den Vorplatz der Auferstehungskirche sowie ins Bürgerzentrum ein. Offiziell eröffnet wird der Adventsmarkt am Samstag, 30. November, um 16 Uhr durch den Bundestagsabgeordneten Markus Uhl. Für die musikalische Einstimmung sorgen die Harrasberger Sänger und der Musikverein Reiskirchen. Die Verkaufsstände sind an beiden Tagen ab 15 Uhr geöffnet.

Bruchhof-Sanddorf: Der Bruchhof-Sanddorfer Weihnachtsmarkt steigt am Samstag vor dem ersten Advent am 30. November auf dem Dorfplatz. Beginn ist um ‪15.30 Uhr mit einem ökumenischen Eröffnungsgottesdienst. Ab 16 Uhr‪ öffnen die Stände der Vereine und Verbände. Ab etwa ‪18 Uhr wird der Nikolaus vorbeikommen, um die Kinder zu beschenken.

Waldweihnachtsmarkt an der Kehrberghütte ist am Samstag, 7. Dezember, Der Pfälzerwald-Verein Homburg lädt ein. Die Eröffnung ist um 13 Uhr. Kunsthandwerk, Schwedenfeuer, Spiel und Spaß für Kinder und für das leibliche Wohl ist auch bestens gesorgt. Um 17 Uhr kommt der Nikolaus auf den Kehrberg.

Am Samstag, 14. Dezember, ist Weihnachtsmarkt auf Gut Königsbruch.

Erbach: Am Samstag, 7. Dezember, und Sonntag, 8. Dezember, findet der Weihnachtsmarkt in Erbach auf dem Luitpoldplatz statt.

Einöd: Von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember, ist Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz Einöd.

Kirrberg: Am Wochenende, 14. und 15. Dezember, ist der Weihnachtsmarkt in Kirrberg,auf dem Schulhof der Grundschule.

Beeden: Gerhard Wagner und Beeder Vereine laden auch in diesem Jahr zum Beeder Weihnachtsmarkt ein. Er findet am Samstag vor dem dritten Advent, 14. Dezember, zum 19. Mal statt und wird, wie es schon Tradition ist, am Neuen Schulhaus in Beeden, vor dem Hasenheim, veranstaltet. Der Weihnachtsmarkt beginnt samstags um 16 Uhr.

Jägersburg: Am 14. und 15. Dezember Weihnachtsmarkt an der Gustavsburg.

Bexbach-Mitte: Zum Adventsbasar lädt die Freie Waldorfschule Bexbach für Sonntag, erster Advent, 1. Dezember. Eröffnung ist um 10.30 Uhr im Festsaal des Großen Hauses, Verkauf von 11 bis 16.30 Uhr. Wie immer sind viele schöne, teils handgemachte Dinge zu erwerben, von Adventskränzen, Dekorationen über Spielzeug und Handarbeiten bis hin zu Schmuck und vieles mehr. Es besteht die Möglichkeit, Schule und Kindergarten zu besichtigen.

Der Bexbacher Nikolausmarkt in der grünen Lunge auf dem Gelände des Obst- und Gartenbauvereins von Bexbach-Mitte findet von Freitag, 6. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 8. Dezember, statt. Veranstalter ist der Ortsrat Bexbach-Mitte. Eröffnung ist am Freitag um 17 Uhr. Am Samstag beginnt der Markt ab 17 Uhr, sonntags um 16 Uhr.

Niederbexbach: Weihnachtsmarkt in Niederbexbach am 30. November und 1. Dezember am alten Schulhaus

Frankenholz: Am Samstag, 14. Dezember, findet in Frankenholz das vorweihnachtliche Turmblasen statt, wie die Katholische Gemeinde St. Josef Frankenholz mitteilt. Nach der Vorabendmesse, die um 17 Uhr in der Kirche St. Josef beginnt, werden Trompetenklänge der Bläsergruppe des Musikvereins Münchwies erschallen. Gesanglich wird das Turmblasen umrahmt vom Katholischen Kirchenchor. Im Anschluss werden im Rahmen eines Adventsmarktes im Pfarrgarten neben dem Pfarrhaus in vorweihnachtlicher Atmosphäre Glühwein, Kinderpunsch, Bratwürste und Josefs-Burger angeboten.

Höchen: Am Samstag, 7. Dezember, ab 15 Uhr veranstaltet der SV 1920 Höchen auf dem Sportgelände am Nasswald den Höcher Weihnachtsmarkt. Bei gemütlicher Weihnachtsmusik und weihnachtlich gestalteten Buden ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Kleinottweiler: Weihnachtsmarkt in Kleinottweiler am Sport- und Kulturheim am 21. Dezember

Kirkel: Der Ortsrat Kirkel-Neuhäusel veranstaltet am ersten Adventswochenende 30.11/ 1.12 einen Weihnachtsmarkt in der Eisenbahnstraße.

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Gemeinschaftsschule Kirkel in den geschmückten Klassenräumen der Schule in Limbach, Hauptstraße 75, einen Adventsbasar. Am Samstag, 30. November, von 10 bis 14 Uhr sind alle Eltern und Freunde der GemS zu einem Besuch eingeladen. Selbst hergestellter Weihnachtsschmuck, Gebäck, Dekorationen für den Advent und viele andere Bastelarbeiten sind auf dem bunten Basar zu finden.

Solche Bilder des lebendigen Krippenspiels zeichnen mit ihrem malerischen Charakter die Kirkeler Burgweynacht seit Jahren aus. Foto: Thorsten Wolf