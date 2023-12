An Weihnachten nicht alleine Das Fest gemeinsam mit anderen feiern

Homburg · Ob Weihnachten fern der Heimat oder allein: In Homburg bieten engagierte Frauen besinnliche Feiern an Heiligabend an. Wir schauten uns um.

26.12.2023 , 19:00 Uhr

Weihnachten soll ein Fest der Freude sein. Mit seinen Veranstaltungen sorgt der Saarpfalz-Kreis hier, dass diese auch für Menschen gelten kann, die allein sind oder als Familie nicht über große finanzielle Mittel verfügen. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf

Weihnachten, das ist das Fest der Liebe, der Familie, des Heimkommens, des Feierns mit Freunden. Was aber, wenn man allein feiern muss? Wenn man zum Beispiel als Flüchtling fern seiner Heimat lebt. Oder im Alter ohne Angehörige ist. Gründe, am 24. Dezember nicht im Kreise von Lieben feiern zu können, gibt es viele. Doch oft ist es nicht nur drohende Einsamkeit, die manchem das Fest grau werden lässt. Auch für Familien mit Kindern und kleinem Geldbeutel ist der Heiligabend nicht selten mehr Last als Freude.