23 weitere positive Corona-Tests : Aufnahmestopp am Kreiskrankenhaus St. Ingbert wird verlängert

Aufnahmestopp am Kreiskrankenhaus St. Ingbert wird verlängert

St. Ingbert Wie das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises mitteilt, werden im St. Ingberter Krankenhaus auch weiterhin keine neuen Patienten zur stationären Behandlung aufgenommen. Grund sind weitere Corona-Fälle.

Das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises hat eine Verlängerung des Aufnahmestopps für das Kreiskrankenhaus St. Ingbert verfügt. Diese Entscheidung fiel nach Auswertung der Ergebnisse der zweiten Corona-Testung, die 23 weitere positive Befunde unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hervorbrachte, ebenso sind weitere zehn Patientinnen beziehungsweise Patienten betroffen. Diese Maßnahme sei notwendig, da man sich noch mitten im Infektionsgeschehen befinde, erklärte die Kreisverwaltung in ihrer Pressemitteilung.

Das bedeutet, so heißt es weiter, dass das Kreiskrankenhaus – einschließlich der geriatrischen Klinik – bis einschließlich 17. Dezember keine Patienten zur stationären Behandlung aufnehmen wird. Ambulante und stationäre Operationen werden abgesagt. In dringenden Fällen kann hiervon abgewichen werden.

Personal und Patienten der Geriatrischen Rehaklinik werden nun durch medizinisches Personal des Kreiskrankenhauses am 11. und 12. Dezember auf Covid-19 getestet.

Die Krankenhausleitung bestätigt, dass die Versorgung aller Menschen, die im Kreiskrankenhaus und in der Geriatrischen Klinik behandelt werden, vollumfänglich gewährleistet ist.

Landrat Dr. Theophil Gallo: „Das ist sicher keine leichte Situation für unser Kreiskrankenhaus. Dennoch müssen wir weiterhin konsequent das Ziel verfolgen, das Infektionsgeschehen zu kontrollieren. Daher gibt es auch keine Alternative zu den neuerlichen Anordnungen. Leider können sie auch nicht nur für Teilbereiche in Betracht gezogen werden, da die Covid-19-Infektionen den gesamten Krankenhausbereich betreffen. Die Sorgen der Mitarbeitenden, die gerade jetzt in der vorweihnachtlichen Zeit dieser Mehrbelastung ausgesetzt sind, sind nicht unerheblich. Ich danke dem medizinischen Personal für seine große Bereitschaft, bei den Testungen selbst aktiv zu werden, um auf diese Weise zügig das Infektionsgeschehen überschauen zu können. Verbunden mit der Hoffnung, dass wir in spätestens einer Woche wieder grünes Licht für das Kreiskrankenhaus geben können.“