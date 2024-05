Heimatgeschichtliches aus der Saarpfalz Waschen war früher reinste Knochenarbeit

Es war eine beschwerliche Plackerei, die man sie sich kaum noch vorstellen kann: Während heute die Waschmaschine die Reinigung jedweder Textilien beinahe beiläufig erledigt, so war die große Wäsche in früheren Zeiten mit unvorstellbaren Strapazen verbunden, die mindestens einen ganzen Tag in Anspruch nahmen. Vor dem Hintergrund dieser Mühsal ist es nicht verwunderlich, dass landauf, landab aufgeatmet wurde, als spätestens ab den 1950er-Jahren elektrisch betriebene Waschautomaten und moderne Waschmittel für spürbare Entlastung sorgten. Wenn heute nostalgisch verbrämt auf Waschplätze an Bach oder Quelle sowie auf historische Waschhäuser geblickt wird, dann werden die Beschwernisse dieser Hausarbeit zumeist außer Acht gelassen oder erst nachrangig zum Thema.