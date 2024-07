La Petite Maison in Homburg-Erbach Von Kalten Platten zur Feinschmeckerküche

Die Zeit am Bostalsee war für Rita Huber prägend. „Da ging es zum ersten Mal so richtig ums Kochen. Da habe ich Menüs zusammengestellt und wir haben Themenabende veranstaltet.“ Im Oktober 1990 folgte der nächste Schritt. Sie gingen ins Restaurant Auberge du Chasseur in Homburg-Sanddorf, das betrieben sie erfolgreiche zehn Jahre. „Da konnte ich mich so richtig entfalten, Neues ausprobieren, mich weiterentwickeln. Und da wurden die Fachmedien auf uns aufmerksam, Michelin, Feinschmecker, Gault Millau.“ Rita und Erich Huber waren in der Spitzengastronomie angekommen. Im Januar 2000 übernahmen sie das Restaurant Petit Chateau in Homburg-Schwarzenbach. Das große Haus betrieben sie als Pächter 15 Jahre lang, Gäste kamen aus dem ganzen Saarland und Rheinland-Pfalz. „Es war eine schöne Zeit, mit vielen Auszubildenden, ich war im Verein der Köche des Saarlandes aktiv, dazu kam unser Erfolg mit den Kochkursen“ so Rita Huber. 22 bis 26 Kurse mit 8 bis 10 Personen gab sie im Jahr, „mit vielen begeisterten Teilnehmerinnen und Teilnehmern“ und mit Themen wie Mediterrane Küche, Fisch, Suppen und Soßen, Der stressfreie Gastgeber oder Grillen für Gourmets. Doch das Leben im Schlösschen sei nicht immer einfach gewesen, „wir mussten auch kämpfen.“