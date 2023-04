Verbraucherschutz Warnung vor Mietangeboten für Photovoltaik-Anlagen

„Summiert man die Mietzahlungen über die Laufzeit des Vertrages, so ergeben sich häufig immense Summen“, so Pertz. In manchen Fällen liege dieser Betrag doppelt so hoch als für eine auf die individuellen Gegebenheiten ausgelegte Anlage. Bei richtiger Dimensionierung lasse sich in der Regel ein wirtschaftlicher Betrieb realisieren. Die Verbraucherzentrale rät, Mietangebote kritisch zu prüfen und sich nicht zu einem schnellen Abschluss drängen zu lassen. Häufig sei es sinnvoller, die Anlage aus Eigenmitteln oder über einen Kredit zu finanzieren.