Kommunalwahlen im Saarpfalz-Kreis Wahlhelfer bereiten sich in Homburg auf den Wahlsonntag vor

Ohne sie geht es nicht – ob bei der Bundestags-, Kommunal- oder Europawahl. Die Wahlhelfer organisieren, überwachen, zählen aus und machen es so überhaupt erst möglich, demokratische Wahlen durchzuführen. Und in diesem Jahr stehen nicht nur die Europawahlen an. In einigen saarländischen Städten und Gemeinden werden nun auch zusätzlich Wahlhelfer für die Kommunalwahlen benötigt. So auch in Homburg. Um diese möglichst gut auf den Tag vorzubereiten, fand am vergangenen Dienstag eine von vier Wahlhelfer-Schulungen im kleinen Sitzungssaal des Homburger Rathauses statt.